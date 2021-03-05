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Rusya krizi 'dünyadan daha hafif' atlattı

05.03.2021 - 16:43
Rusya krizi 'dünyadan daha hafif' atlattı | Ekonomi Haberleri

Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana ilk defa dünya ortalamasından daha hafif bir ekonomik daralma yaşadı.

 

Rusya merkezli Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, Rus ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,1 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 daraldığı belirtildi.

Ülke ekonomisinin, 30 yıldır ilk defa küresel ekonomiye nazaran daha hafif bir daralma yaşadığına işaret edilen raporda, “Rusya, Sovyet Birliği sonrası dönemde ilk defa, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün küresel krizle birleşmesine rağmen tüm dünyadan daha ılımlı bir resesyon yaşadı.” denildi.

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Rus ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle 2015'te yüzde 2 küçüldüğü, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,4 büyüdüğü bilgisine yer verilen raporda, 2008 krizinde ise küresel ekonominin yüzde 0,1 küçüldüğü, Rus ekonomisinin ise yüzde 7,8 daraldığı hatırlatıldı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Rus ekonomisinde tüketici faaliyetlerinde azalmaya üretimi sürdürmedeki zorluklara, ihracat hacimlerinde ve küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüşlere neden olduğu da kaydedildi


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