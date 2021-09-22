Powell: Varlık alımlarını azaltma zamanı geldi | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltma zamanının geldiğin söyledi ve sonrasında “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” şeklinde değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), kritik faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tutarken; piyasaların merakla beklediği konu, varlık alımının azaltımı ile ilgili bir takvim verilip verilmeyeceğiydi. Fed faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada “Aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirirken, varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir” denildi. ABD Merkez Bankası (Fed), kritik faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0.00 – yüzde 0.25 aralığında tutarken; piyasaların merakla beklediği konu, varlık alımının azaltımı ile ilgili bir takvim verilip verilmeyeceğiydi. Fed faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada “Aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirirken, varlık alımlarında azaltım yakın zamanda gerekli olabilir” denildi.

FED ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Fed enflasyon beklentileri yükseltirken; “Enflasyondaki yükseliş geçici faktörlerden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı. Fed 2021 için enflasyon beklentisini yüzde 3.4'ten yüzde 4.2'ye yükseltirken; 2022 için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye yükseltti. Fed enflasyon beklentisini 2023 için ise, yüzde 2.2 oranında korudu.

POWELL: VARLIK ALIMLARINI AZALTMA ZAMANI GELDİ

Fed Başkanı Powell, varlık alımlarını azaltma zamanı geldiğini belirtirken; “Varlık alımının azaltılması planına dair duyuru sonraki toplantıda gelebilir” şeklinde değerlendirdi. Powell konuşmasından öne çıkan diğer kritik söylemler ise şöyle:

* Varlık alımlarının azaltılması süreci faiz artışlarına yönelik sinyal değil

* Varlık alımının azaltılmasının gelecek yıl ortasında tamamlanması uygun olabilir

* İyileşme sürerse yakında varlık alımını azaltma hızına yönelik karar verebiliriz

* Enflasyon endişe verici hale gelirse araçlarımızla müdahale ederiz

* İlk faiz artışını varlık alımlarının azaltılması süreci bitmeden beklemiyorum

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