Powell: 2-3 yıl durum oldukça belirsiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, “Ekonominin gelecekteki 2-3 yıl için durumu oldukça belirsiz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

* Bazı çok kötü ekonomik sonuçlardan kaçınabildik

* Ancak hiç kimse gelinen noktada rehavete kapılmamalı

* Önümüzdeki patika hala belirsizliğini korumakta

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TOPARLANMA SONA ERMEKTEN UZAK

* Ekonomik toparlanma sona ermekten uzak, inişli çıkışlı

* Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında olmaya devam ediyor

* Baz etkilerinin ötesine baktığımızda ekonomi yeniden açılmaya devam ettikçe fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görebiliriz

* Enflasyonda yüzde 2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak

İSTİHDAM VE ENFLASYON HEDEFLERDEN UZAKTA

* Ekonomi istihdam ve enflasyon hedeflerinden oldukça uzakta

* Henüz varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın zamanı değil

* Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması için hedeflerin yakalanmasına doğru önemli ilerleme görmemiz gerekli

GELECEKTEKİ 2-3 YIL DURUM OLDUKÇA BELİRSİZ

* Verilerin hedeflere doğru önemli, büyük ilerleme sağladığımızı gösterdiğini gördüğümüzde bunu söyleyeceğiz

* Faiz artırımı konusunda net bir yönlendirme ortaya koyduk

* Faiz artırımı için gerekli standartların karşılanıp karşılanmadığına karar vermek için verileri görmeliyiz

* Ekonominin gelecekteki 2-3 yıl için durumu oldukça belirsiz

2022’DE FAİZ ARTIRIMI BEKLEYEN SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Fon Yöneticisi - Rıdvan Baştürk

Fed, beklenildiği gibi faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gitmedi. Üç ayda bir açıklanan ekonomik projeksiyonlarda ise önemli revizyonlar var. Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 4.2’den yüzde 6.5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3.2’den yüzde 3.3’e revize edildi. Enflasyon ise bu yıl için yüzde 1.8’den yüzde 2.4’e, gelecek yıl için ise yüzde 1.9’dan yüzde 2’ye yukarı yönde revize edildi. İşsizlik oranında ise aşağı yönde revizeler var.

Asıl önemli olan ise aralık projeksiyonunda 2022 yılı için faiz artırım bekleyen sayısı 1 iken, bu sayının 4’e yükselmesi. Ben bu raporu şahin olarak yorumluyorum. Kısa vadeli hareketler yanıltıcı olabilir. Fakat dolar endeksi için pozitif beklentim devam ediyor. Dolar endeksinde yaşanabilecek düşüşlerin orta vade için alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum.

Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada klasik söylemlerini tekrarladı. Fed’in ihtiyaç olduğu sürece destek sağlamaya devam edeceğini ve enflasyonun yüzde 2 üzerine yükselmesine izin vereceklerini açıkladı. Bu söylemler sürpriz değil, zaten uzun bir süredir söylediği şeyler.

Bu gelişmeler sonrası 10 yıllık faizlerde önemli bir değişim görülmezken, dolar endeksinde ise baskı görmekteyiz. Bunu kar satışı olarak görüyorum.

FED ŞAHİNLEŞİYOR MU?

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Beklentilere paralel olarak Fed faizlerde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. FOMC üyeleri kararı oy birliğiyle aldı. Tahvil alımlarında bir değişiklik beklenmiyor. Bu tarafta da bir değişiklik yok. Bu kararlar piyasa için sürpriz değil. Karar metninde de çok önemli bir değişim görmedim. İkinci paragrafta ekonomik aktivite ve enflasyonla ilgili sınırlı değişiklikler var. Bunların haricinde bir önceki toplantı metniyle karşılaştırıldığında fiyatlama gereği uyandıracak önemli bir değişim bulunmuyor. Fed kararında majör bir değişim yok.

2023 yılında yedi üye Fed’den faiz artış tahmini yaptı. Daha önce beş Fed üyesi 2023 yılı için faiz artırımı bekliyordu. 2022 yılı için bir üye faiz artırımı beklerken bu dört üyeye çıkmış. Fed üyelerinin özellikle 2022 yılında faiz artırımına ilişkin daha yakın hissetmesi görece şahin bir bakış olabilir. Bunun piyasadaki yankısını Fed Başkanı Powell’ın konuşmasından sonra daha net anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda Fed Başkanının açıklamaları daha dengeli olabilir.

Projeksiyonlarda beklenildiği üzere 2021 yılı büyümesi yüzde 4.2’den yukarı yönde yüzde 6.3’e revize edildi. Bu piyasa için sürpriz değil. Aralık ayı Fed toplantısından sonra teşvik paketinin piyasaya sunulması ve ABD’de aşılanmanın hızlanması büyüme beklentilerini yukarı çekmişti. 2022 ve 2023 yılları için beklentilerde sınırlı değişim var.

Projeksiyonda 2021 yılı için enflasyonda iyimser beklentiler var. 2021 yılı core PCE yüzde 1.8’den yüzde 2ç4’e yukarı yönde revize edilmiş. Ancak bu da piyasa için yeni bir fiyatlama getirecek unsur değil. Burada da sürpriz yok. Zaten piyasa ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerine enflasyon ve büyüme konusundaki iyimser beklentiler yansımış durumda.

İşsizlik oranında ise 2021 yılı için yüzde 5’ten yüzde 4.5’e, 2022 için yüzde 4.2’den yüzde 3.9’a ve 2023 için yüzde 3.7’den yüzde 3.5’e revizeler söz konusu.

Özetle Fed toplantısında noktasal grafikteki faiz artırım beklentilerindeki değişim dışında piyasanın yönünde gelişmeler yaşandı. Bundan sonraki aşamada Powell’ın piyasaya yansıttığı söylemler ön planda olacak. Ancak Powell’ın bir önceki Fed toplantısıyla bu toplantı arasında yaptığı iki konuşmadaki ılımlı ve güvercin açıklamalarından sapması beklemiyoruz.

Fed kararı sonrası piyasa reaksiyonuna baktığımızda dolar endeksinde hafif gerileme var. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.66 seviyesinden yüzde 1.63 seviyesine gerilemesi sonrası şimdilerde yüzde 1.65 seviyesinde bulunuyor. DolarTL 7.54 seviyesinde seyrediyor. GOP’larda Rus Rublesi dışında baskı hafiflemiş görünüyor. Anca ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde tekrar yukarı yönlü eğilim olursa GOP’lardaki baskı artabilir. Orası daha rahatlamış değil. Ons altın 22 günlük ortalama olan 1745 seviyesinde bulunuyor.

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