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Piyasalar yön arayışında! Bu gelişmeler takip edilecek

24.09.2021 - 09:51
Piyasalar yön arayışında! Bu gelişmeler takip edilecek | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle yön arayışı sürerken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililerin açıklamaları takip edilecek.

Fed'in gelecek sene faiz artırımına gidebileceğine ilişkin tahminlerle ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri yükseliş eğiliminde hareket ederken, Fed yetkililerinin bugün yapacakları konuşmalarda ABD'de para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranmaya devam edecek.

Dün açıklanan makroekonomik verilerle ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra genişlemeye devam ettiği ve normalleşmenin yakın olduğuna ilişkin beklentiler ise pay piyasalarında alışları beraberinde getirdi.

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde önceki aya göre gerileme görülse de, veriler ekonomilerin hala genişleyici bölgede bulunduklarına işaret etti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Dow Jones endeksi yüzde 1,48 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni günde ise yatay bir seyir izliyor.

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Avrupa tarafında, dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde bırakırken, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endeksleri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Avrupa borsaları, dün İngiltere hariç küresel pay piyasalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,41 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 değer kaybetti. Vadeli işlemlerde endeks kontratlarının yeni günde karışık bir seyir izledikleri görülüyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa paralel 1,1740'tan işlem görüyor.

Asya'da, Evergrande krizi pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin hükümeti dün Evergrande şirketine tahvil borçlarının ödemesinde aksama olmaması konusunda uyarıda bulunurken, yerel yönetimleri ise olası bir temerrüt için uyardı.

Analistler, Evergrande'nin dünkü 100 milyon doların üzerindeki tahvil ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadığını, konunun gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likidite enjeksiyonları ise pay piyasalarındaki baskıları törpülemeyi sürdürürken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yıllık yüzde 0,4 geriledi, öncü imalat sanayi PMI ise eylülde 52,7'den 51,2'ye indi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, dün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da ise Nikei 225 endeksi bugün yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, dün gündemin odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. TCMB beklentilerin aksine politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirdi.

Karar sonrası satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,43 altında 1.401,46 puandan tamamladı. Dün 8,8013 ile zirvesini gören dolar/TL ise önceki kapanışın yüzde 1,32 üzerinde, 8,7679'dan kapanış yaptı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,7830 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra bugün yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı kapasite kullanımı
10.00 Türkiye, eylül ayı reel sektör güven endeksi
10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri
11.00 Almanya, eylül ayı Ifo iş ortamı güven endeksleri
17.00 ABD, ağustos ayı yeni konut satışları


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