‹ Önceki Haber Ücretli çalışan sayısı yükseldi Ücretli çalışan sayısı yükseldi Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

16.03.2021 - 11:07
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün, ocak ayında yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 164,1 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, ocakta 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18 milyon dolar azalarak 164,1 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 49 milyon dolar gerileyerek 9,8 milyar dolara indi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, ocakta geçen yıl sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmalarının 333 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı borçlanmalarının ise 839 milyon dolar artışla 22,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

##$HABER_1468751$##

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 250 milyon dolar azalırken, tahvil stoku önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 195 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 6 milyon dolar düşüşle 7,8 milyar dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ocakta geçen yıl sonuna kıyasla 46 milyon dolar azalışla 6,6 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 78 milyon dolar artışla 14 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 43,9 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun ocakta 2020 yıl sonuna göre 903 milyon dolar azalarak 108,7 milyar dolara indiği görüldü. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu açısından tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 140 milyon dolar azalarak 9,4 milyar dolara geriledi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,3'ü dolar, yüzde 33,5'i avro, yüzde 2,4'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,6'sının dolar, yüzde 33,6'sının avro, yüzde 23,6'sının Türk lirası ve yüzde 2,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,6'sı finansal kuruluşların, yüzde 16,4'ü finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.570 Değişim: 0,96% Hacim : 21.728 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.558 16.03.2021 Yüksek 1.573
Açılış: 1.561
7,4865 Değişim: -0,61%
Düşük 7,4664 16.03.2021 Yüksek 7,5496
Açılış: 7,5327
8,9153 Değişim: -0,81%
Düşük 8,9076 16.03.2021 Yüksek 9,0136
Açılış: 8,9883
416,75 Değişim: -0,66%
Düşük 415,76 16.03.2021 Yüksek 420,93
Açılış: 419,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.