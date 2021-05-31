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OECD'den küresel ekonomide büyüme tahminine revize

31.05.2021 - 14:29
OECD'den küresel ekonomide büyüme tahminine revize | Ekonomi Haberleri

OECD, aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, martta yüzde 5,6 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,8’e revize etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), "Mayıs Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, küresel ekonominin toparlanmaya devam ettiği, alınan hızlı kararlar neticesinde çok sayıda ülkenin Kovid-19 salgınında yaşanan yeni dalgalarla daha başarılı bir şekilde başa çıktıkları kaydedildi.

OECD raporunda, “Hükümetlerin uyguladığı benzeri görülmemiş koruyucu politikalar, gelişmiş ve bazı gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki ekonomik dokuyu, firmaları ve ticareti korudu. Hiçbir krizde, aşılardaki rekor hızdaki gelişmeler, parasal ve mali politikalar dahil, mevcut politika desteği bu kadar hızlı ve etkin olmamıştır.” denildi.

Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin ise yeterli seviyede olmadığı vurgulanan raporda, küresel nüfusun büyük çoğunluğunun aşılanmadığı sürece, tüm dünyanın Kovid-19’un yeni türlerinin ortaya çıkmasına karşı savunmasız kaldığına işaret edildi.

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DÜNYA EKONOMİSİ ÇOK SAYIDA SORUNA RAĞMEN TOPARLANMA YOLUNDA İLERLİYOR

Raporda, emtia fiyatlarının hızla yükseldiğine, bazı sektörlerde yaşanan darboğazların ve ticaretteki aksaklıkların fiyatlara yansıdığına vurgu yapıldı.

Üretim kapasitelerinin normalleşmesiyle sorunların yıl sonuna doğru azalmaya başlamasının beklendiği kaydedilen raporda, iş gücü piyasasında yaşanan durgunluğun ise ücret artışlarını kısıtladığına işaret edildi. Raporda, “En çok endişe veren durum, finansal piyasaların geçici fiyat artışları ve nispi fiyat ayarlamalarına dikkat etmemesi, bunun neticesinde piyasa faiz oranlarını ve oynaklığı artırma riskidir.” uyarısı yapıldı.

Dünya ekonomisinin çok sayıda soruna rağmen toparlanma yolunda ilerlediği kaydedilen raporda, bununla birlikte salgın sonrası yeterli büyümenin sağlanamaması veya büyümenin kapsamlı bir şekilde yaygınlaşmama ihtimalinin yükseldiğine de vurgu yapıldı.

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, martta 2021 için yüzde 5,6 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,8’e yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 4’ten 4,4’e çıkarıldı.

Daha önce 2021 için yüzde 6,5 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,9'a, 2022 için de yüzde 4’ten 3,6’ya revize edildi. Avro Bölgesi için 2021’de öngörülen yüzde 3,9'luk büyüme tahmini yüzde 4,3’e, gelecek yıl için de yüzde 3,8’den 4,4’e yükseltildi.

ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİ DE YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 7,8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,7 puan yukarı çekilmesi dikkati çekti. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8,5, 2022'de yüzde 5,8 büyüyeceği öngörülüyor.

2021 yılı için büyüme tahmini Hindistan için yüzde 12,6’dan 9,9’a revize edildi. Japonya için bu yıla yönelik büyüme tahmini 2,7’den 2,6’ya düşürülürken ve Brezilya için 3,7’lik tahminde değişiklik yapılmadı.

OECD raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise 2021 için yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye çekilirken, 2022 için de yüzde 3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi.


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