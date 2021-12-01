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OECD, Türkiye için büyüme tahminini revize etti

01.12.2021 - 13:42
OECD, Türkiye için büyüme tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8.4'ten yüzde 9'a yükseltti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), bugün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini ara dönem raporunda yer alan tahminde açıklanan yüzde 8,4'ten yüzde 9,0'a çıkarıldı. 2022 yılı için tahmin yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltilirken, 2023 yılı için tahmin yüzde 3,9 seviyesinde oluştu.

Kurum ortalama enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyona gitti. Buna göre, bu yıl için ortalama tüketici fiyat tahmini yüzde 17,8'den yüzde 18,7'ye, 2022 yılı tahmini yüzde 15,7'den yüzde 23,9'a çıkarıldı. 2023 yılı ortalama tüketici fiyatları tahmini yüzde 21,7 olarak açıklandı.

OECD, "Enflasyon çok yüksek ve yapışkan. Faiz oranlarındaki son indirimler enflasyon bekleyişleri, kur, reel hane halkı geliri ve dış finansman üzerinde daha fazla baskı yarattı." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, "Makroekonomik politika duruşu ve politika karışımı normalleştirilmeli. Para politikası resmi enflasyon hedefine ulaşmak için gerçekçi bir patikaya yönelik güvenilir yönlendirme sunmalı. Bu, pandemi sürecinde sübvansiyonlu kredilere bel bağlayan yüksek borçlu şirketlere ve hane halklarına hedefli mali destek ile bir araya gelmeli.


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