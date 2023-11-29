OECD açıkladı! Türkiye için büyüme tahmini yükseldi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılları büyüme beklentisini yükseltti.

Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kuruluşlar güncellemelerini yapmaya devam ediyor. Güçlü ekonomi, güven ve istikrar ortamının etkisiyle enflasyonla mücadele tam kararlılıkla devam ederken Türkiye ekonomisindeki büyüme beklentileri de yükseliş gösteriyor.

Yarın açıklanacak olan 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verileri öncesinde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı ve Türkiye'nin büyümesine ilişkin verileri yukarı yönlü revize etti.

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OECD raporuna göre, yılın ilk yarısının güçlü geçmesinin ardından ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 4,5'e ulaşması, ardından 2024'te yüzde 2,9'a ve 2025'te yüzde 3,2'ye yavaşlaması bekleniyor. OECD, daha önceki Eylül ayı raporunda Türkiye'nin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 4,3, gelecek yıl için yüzde 2,6 olarak açıklamıştı.

HANE HALKI TÜKETİMİ YAVAŞLAYACAK

OECD'ye göre, daha sıkı mali koşullar, bastırılmış ekonomik duyarlılık ve inatçı yüksek enflasyon, hane halkı tüketimini yavaşlatacak. Ancak bu yılın başında yaşanan depremlerin ardından devam eden yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle yatırım artışı yüksek kalacak.

ENFLASYON DÜŞECEK

Kurum, ihracatın 2025'te ivme kazanacağını, enflasyonun projeksiyon döneminde düşeceğini ancak oldukça yüksek kalacağını öngördü.

OECD, tüketici fiyatları beklentisini 2023 yılı için yüzde 52,1'den yüzde 52,8'e, 2024 yılı için yüzde 39,2'den yüzde 47,4'e yükseltirken, 2025 yılı beklentisini yüzde 31,6 olarak açıkladı.

Gıda ve enerji hariç tutulan çekirdek tüketici fiyat beklentisi bu yıl için yüzde 56,7'den yüzde 56,4'e çekildi, gelecek yıl için yüzde 40,0'tan yüzde 47,7'ye çıkarıldı. 2025 yılında ise çekirdek enflasyonun yüzde 31,6'ya ineceği tahmin edildi.

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FAİZ ORANLARININ DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

OECD raporunda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar para politikasını gerektiği kadar sıkılaştırmaya kararlı olması nedeniyle faiz oranlarının daha da artması bekleniyor. Bu arada hükümet, kamu maliyesini istikrara kavuşturmak için mali konsolidasyon önlemlerini sürdürüyor. İşgücü arzı reformlarının hızlandırılması, makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturmaya yönelik mevcut çabaların desteklenmesine yardımcı olacaktır" açıklaması yapıldı.

CARİ AÇIK BEKLENTİLERİ DE DÜŞTÜ

OECD, cari açığın GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -4,7'den yüzde -4,1'e, gelecek yıl için yüzde -3,3'ten yüzde -3,0'a revize ederken, 2025 yılı tahminini yüzde -2,5 olarak belirledi.

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