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Norveç ve Filipinler merkez bankaları faiz kararını açıkladı

23.09.2021 - 13:07
Norveç ve Filipinler merkez bankaları faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Politika faizini 25 baz puan artıran Norveç Merkez Bankası, aralık ayında da faiz artırımı yapılabileceğini açıklarken; Filipinler Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttu.

Norveç Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini yükseltti ve daha fazla faiz artırımı yapılacağını açıkladı. Norveç böylece pandemi döneminde devreye alınan acil durum seviyesindeki borçlanma maliyetlerini sona erdiren ülkeler arasına katıldı.

Norges Bank'ın para politikası komitesi, Reuters anketine katılan analistlerin tahminlerine paralel olarak ve merkez bankasının planına uygun olarak, politika faizini sıfır olan rekor düşük seviyeden %0.25'e yükseltti.

Norges Bank Başkanı Oeystein Olsen yaptığı açıklamada, "Komitenin mevcut görünüm ve risk dengesi değerlendirmesine dayanarak, politika faizi büyük olasılıkla Aralık ayında daha da artırılacak" dedi.

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Para politikası komitesi, politika faizinin 2022'nin sonuna kadar dört kez daha artırılarak yüzde 1.25'e çıkarılacağını açıkladı. Açıklamadan önce 10.1031 seviyesinde bulunan Euro/Norveç kronu kuru, 10.0786'ya geriledi.

FİLİPİNLER MERKEZ BANKASI FAİZE DOKUNMADI

Filipinler Merkez Bankası koronavirüs önlemlerinin ekonomiye zarar verebileceğini ifade ederek politika faizini sabit tuttu. Böylelikle üst üste 7. toplantıdan da faiz ile ilgili bir değişiklik yapılmaması kararı çıkmış oldu.

Banka gecelik ters repo faiz oranını yüzde 2.0 seviyesinde sabit tuttu. Reuters anketine katılan 18 ekonomistten 17'si faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.


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