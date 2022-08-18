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Net UYP açığı 222,4 milyar dolara geriledi

18.08.2022 - 12:51
Net UYP açığı 222,4 milyar dolara geriledi | Ekonomi Haberleri

Net UYP açığı, 2021 yıl sonunda 253,5 milyar dolar iken 2022 Haziran sonunda 222,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, 2022 Haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında azalışla 281 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,1 oranında azalışla 503,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2021 yıl sonunda eksi 253,5 milyar dolar iken 2022 Haziran sonunda eksi 222,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,5 oranında azalışla 98,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 oranında artışla 124,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 oranında artışla 52,7 milyar dolar oldu.

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Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 23,4 oranında azalışla 106,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,1 oranında azalışla 86,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 18,1 oranında azalışla 15,1 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 56,8 oranında azalışla 1,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1,9 azalışla 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 310,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artarak 37,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 15,8 oranında artarak 11,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,7 oranında azalarak 62,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalarak 94,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


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