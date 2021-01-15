Nef'in 2021 hedefleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur, "Bu yıl ise Bodrum'da Nef Reserve Hebil'i devreye alacağız. İstanbul'da Nef Reserve Kandilli projesinde Koru Blokları'nı yakında satışa çıkacağız. Nef Global çatısı altında Kazakistan'da Nef Uptown projesinin 10 bloktan oluşan ilk etabı teslim edeceğiz. ABD'de de New York projesinde satışlarımız 21 Ocak'ta başlayacak." dedi.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, AA muhabiri ile 2020 değerlendirmelerini ve 2021 beklentilerini paylaştı. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur, geçen yıl salgınla birlikte hem yerli hem de yabancıya konut satışında ciddi bir durgunluk yaşandığını, ancak yaz aylarında gerçekleşen tarihi kredi kampanyasının sektöre büyük hareketlilik getirdiğini söyledi.

Bu dönemde tüketicilerin de salgın nedeniyle erteledikleri taleplerini hızla öne aldıklarını anlatan Timur, bu sayede faaliyet ortamının en iyi olduğu dönemlerden birinin yaşandığını ifade etti.

Timur, geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konutun satıldığını, salgına rağmen yıllık bazda yüzde 11,2'lik artış yaşandığını anımsatarak, "Nef olarak biz de salgın döneminde çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ettik ve 2020'de 1 milyar 52 milyon lira ciro elde ettik. Bunun yüzde 23'üne denk gelen 244 milyon liralık kısmını Nef Online üzerinden gerçekleştirdik. Nispeten iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

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Son yıllarda dijital pazarlama metotlarına yaptıkları yatırımların meyvelerini salgın sürecinde topladıklarını aktaran Timur, Nef Online üzerinden 4 bin 700'ün üzerinde sunum yaptıklarını, 250'ye yakın konutun satışını internetten tamamladıklarını kaydetti.

Timur, bu yıla ilişkin planlarından da bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bodrum'da Yalıkavak ve Gölköy'ün ardından üçüncü proje olarak Hebil koyunda Nef Reserve Hebil'i devreye alacağız. Yine İstanbul'da Nef Reserve Kandilli projesinde Koru Blokları'nı yakında satışa çıkacağız. Nef Reserve Yalıkavak, Nef Reserve Gölköy ve Nef Bahçelievler projelerinin de kalan etaplarını teslim edeceğiz. Nef Global çatısı altında ABD, İngiltere ve Kazakistan'da eş zamanlı gayrimenkul projeleri yürütüyoruz. Kazakistan'da Nef Uptown projesinin 10 bloktan oluşan ilk etabı da 2021 içerisinde teslim edilecek. ABD'de New York projesinde satışlarımız 21 Ocak'ta başlayacak. Nef'in patentli foldhome konseptinin ABD'deki temsilcisi olacak projenin teslimi 2021'in son çeyreğinde gerçekleşecek. Bu yıl ayrıca yeni Nef arsa projeleri de satışa çıkacak. İstihdamda da yeni projelerimizle birlikte önemli bir artış öngörüyoruz."

"GEÇEN YIL 5 PROJEDE 2 BİN 50 KONUT TESLİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Erden Timur, geçen yıl 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştirdiklerini, bu rakamın son 3 yılda ise 7 bini aştığını söyledi.

Son 6 ayda Nef Sancaktepe, Nef Çekmeköy Çamlıtepe, İnistanbul Konsept projelerinin tamamını, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Bahçelievler projelerinin ise ilk etaplarını müşterilerine teslim ettiklerini aktaran Timur, bu süreçte tapusuyla beraber teslim edilen konut sayısının ise 1.817 olduğunu bildirdi.

Timur, sektörün yaşanan volatilite sonucu maliyet artışından ciddi şekilde etkilendiğini, fakat firmaların yeni projeler için yavaş yavaş harekete geçtiğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle yılın son çeyreğinde yeni projeleri daha sık duyar olduk, fakat geçen yıllara oranla bu sayı oldukça düşük. Firmalar yüksek faiz ortamında daha az yeni proje lansmanına çıkıp eldeki stokları eritmek amacıyla çaba harcadı. Biz de yakaladığımız satış performansının yanında, 2020'yi bir 'teslim yılı' olarak planladık ve salgın sürecine rağmen bu yolda emin adımlarla ilerledik. Ben gayrimenkulün hala en doğru yatırım aracı olduğunu düşünüyorum. İçinden geçtiğimiz süreç de ülkemizde gayrimenkul yatırımlarının büyük ilgi gördüğünü, yaşanan kriz ortamlarında bile bu ilginin güçlü kaldığını ortaya koydu. Beklenti, yaz mevsiminde uygulanan faiz indirimi gibi desteklerin yakın vadede yeniden gündeme gelmesi yönünde. Sektörün güçlü yapısını korumak, yan sektörlere destek vermek ve ekonomik toparlanmaya ivme kazandırmak açısından bu yönde uygulamalar yapıcı olacaktır."

"TÜRKİYE 2021'DE İYİLEŞME SÜRECİNE GEÇEBİLİR"

Erden Timur, yaşanan bu zorlu döneme karşın geçen yıl Türkiye'de gayrimenkul sektörünün başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye kıyasla canlı tutulduğunu ifade etti.

Gayrimenkul sektörü açısından gelecek dönemde farklı gelişmelerin yaşanabileceğini anlatan Timur, "Yaşanan süreci doğru analiz etmek çok önemli. Yapılan araştırmalara göre, özellikle ofis kiralarında 2021 itibarıyla düşüş bekleniyor. Ofis sektöründe satın alma ve kiralamalar bu dönemde 'bekle ve gör taktiği' uygulanan alanlar arasında bulunuyor. Mevcutta süren işlemlerin ise genel itibarıyla yavaşladığı belirtiliyor. Dolayısıyla 2021'de gayrimenkul sektörü de ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden şekillenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, yabancıya konut satışının sektörün önemli bir dinamiği haline geldiğine dikkati çekerek, geçen yıl toplamda 41 bine yakın konutun yabancı müşterilere satıldığını, prosedürlerde kolaylık sağlanabilirse ciddi anlamda döviz girişi sağlanabileceğini belirtti.

Türkiye'de konutun döviz bazında hiç bu kadar uygun olmadığını vurgulayan Timur, "O yüzden, yabancıya konut satışında geçen yıl 2019'a göre yüzde 10,3'lük düşüş olsa da Türkiye'ye ilgi devam etti. Avrupa'da yabancıya konut satışlarında yüzde 40'a yakın düşüşler var. Sonuç olarak Türkiye'de gayrimenkulün salgından kısıtlı etkilendiği rakamlara yansıyor. Sektöre yönelik beklentiler ve tahminler ise Türkiye'nin 2021'de iyileşme sürecine geçebileceğine işaret ediyor." şeklinde konuştu.

"KONUTTA YENİ TÜKETİCİ İHTİYAÇLARI BERABERİNDE İNOVASYONU GETİRİYOR"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, salgınla birlikte tüketicilerin konut beklentilerinde de ciddi değişimler yaşandığına işaret etti.

Yeni normalde sosyal mesafenin daha rahat korunabileceği ve dışarıda daha fazla vakit geçirilebilecek müstakil, bahçeli ve geniş balkonlu evlere talebin arttığına dikkati çeken Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evden çalışma uygulamasının artması ve özellikle yurt dışı tatil imkanlarının azalması nedeniyle Bodrum gibi tatil yörelerine ilgi de yine ivme kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gelir düzeyinde etkilere yol açarken, yeni tüketici ihtiyaçları beraberinde inovasyonu getiriyor. Nef projelerinde bulunan Foldhome konseptimiz de aslında bu yeni normalin ihtiyaçlarına yanıt veren çok fazla unsuru, sosyal mesafeli yaşam kültürünün kurallarını bünyesinde barındırıyor. Foldhome konseptimiz sayesinde stüdyo daire satın alan bir yatırımcımız, misafir odası, müzik odası, spor odası gibi 24 farklı odayı da satın almış oluyor. Katlanır ev anlamına gelen Foldhome konseptiyle bir eve sığmayacak tüm odalar katlanarak eve dahil edilebiliyor. Foldhome sistemi, 5 bin metrekarelik bir evin sahip olabileceği özellikleri sunan mimari bir yaklaşım oluyor. 24 farklı oda konseptiyle hayata geçirilen bu mimari yaklaşımla kişisel alanları dilediğiniz zaman evinize dahil etme olanağı buluyorsunuz. Özellikle sosyal mesafenin önem taşıdığı bu günlerde, evinizin bulunduğu binada dilediğiniz an eve ekleyebileceğiniz bir sinema salonu, sanat odası, misafir odası olması Nef projelerine ilgiyi de artırıyor."

Salgın sürecinde bahçeli konut ve villa kiralarında yüzde 35'e varan artış yaşandığına işaret eden Timur, talebin arttığı konut projelerindeki ortak paydalarda şehir merkezinde yer almaları, ulaşım problemlerinin olmaması, alt yapının düzgün işlemesi, daha etkin sosyal çevre imkanları gibi özelliklerin bulunduğunu anlattı.

Erden Timur, "Kent içerisinde yer alan villa projelerinin, arsa arzının kısıtlı olması nedeniyle satış değerlerinin daha yüksek olduğu görülüyor. 2021'de de bu projelere yönelik talep artışının devam edeceğini, insanların sağlıklı hayat, uzaktan çalışma kolaylığı sunan konut çözümlerini tercih edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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