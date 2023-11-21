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Morgan Stanley'den Merkez Bankası için faiz tahmini

21.11.2023 - 10:42 | Son Güncelleme :
Morgan Stanley'den Merkez Bankası için faiz tahmini | Ekonomi Haberleri

ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam etmesini bekliyor.

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yönelik tahminde bulundu. Banka, TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artışı yaparak faizi yüzde 35'ten yüzde 37,5'e çıkarmasını hedefliyor.

Politika duruşunun normalleştiğini ve finansal şartların sıkı olmaya devam ettiğini açıklayan banka, bundan sonrası için küçük artırımlar öngördüklerini duyurdu.

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İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Morgan Stanley, faizlerin daha da artırılması için Merkez Bankası'nın iç talepteki yavaşlama işaretlerini görmek istediğini belirtti.

HEDEF YÜZDE 40

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın faizi 2024 yılı Nisan ayında yüzde 40'a yükseleceğini öngörüyor.


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