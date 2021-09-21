  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Moody's'ten Avrupa ekonomisi değerlendirmesi
‹ Önceki Haber İşte ekonomistlerin 'Fed' beklentisi! İşte ekonomistlerin 'Fed' beklentisi! Sonraki Haber › Evergrande, Çin'de dönüşümün sancısı olabilir Evergrande, Çin'de dönüşümün sancısı olabilir

Moody's'ten Avrupa ekonomisi değerlendirmesi

21.09.2021 - 15:48
Moody's'ten Avrupa ekonomisi değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Moody’s, ABD ve Çin’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın da büyümesi üzerinde önemli yayılma etkileri göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla ABD ve Çin’den 2021 yılında güçlü ekonomik bir büyümenin beklendiği, bu büyümenin Avrupa ekonomisi üzerinde önemli ve olumlu yansımalarının görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinde beklenen ekonomik toparlanmanın Avrupa ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerinin, Çin’in potansiyel etkisinden daha büyük olacağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD’nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sındaki (GSYH) kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın Avrupa ekonomisi üzerinde yüzde 0,8 seviyesinde bir büyüme artışına neden olduğu kaydedildi.

##$HABER_1471542$##

Öte yandan açıklamada, Çin’in GSYH’sındaki kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın ise Avrupa’nın GSYH’sında ancak yüzde 0,2 seviyesinde bir yükselişe neden olabildiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R.Valez, “ABD’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın GSYH’sında Çin’inkine kıyasla daha büyük bir etkisi var. Çünkü ABD’de Avrupa için daha büyük bir ticaret ortağı. Fakat aynı zamanda, ABD ve Avrupa’daki en büyük ticaret ortakları arasında finansal koşullarda ve iş döngüsü alanında daha yüksek bir senkronizasyon mevcut.” İfadelerini kullandı.

Moody’s’in açıklamasında, 2021 yılında reel bazda ABD ekonomisin yüzde 6,5, Çin ekonomisinin ise yüzde 8,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6442 Değişim: 0,20%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1551 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
495,07 Değişim: 0,57%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 496,39
Açılış: 492,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.