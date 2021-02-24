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Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti

24.02.2021 - 15:38
Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Moody’s Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten 4’e, 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4’ten yüzde 5’e yükselttiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” şubat ayı güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralması yönündeki öngörüsü 1,1 büyüme olarak revize edildi.

Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten 4’e, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4’ten yüzde 5’e yükseltildiği belirtildi.

“G-20 ekonomileri büyümeye geri dönecek. Fakat 2021 yılında iyileşme tek tip olmayacak. Tüm G-20 ülkelerinde GSYH'nin geçen yıla göre artmasını bekliyoruz ancak bazı ülkelerin tam kapasiteye dönmesi diğerlerinden daha uzun sürebilir. Bunda salgın yönetimi kadar mali ve parasal politika tepkisi de önemli bir rol oynayacaktır.” ifadelerine yer verilen raporda G-20 ülkelerinin 2021 yılında yüzde 5,3, 2022 yılında ise yüzde 4,5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği, Avro Bölgesi’nde ise büyümenin bu yıl yüzde 3,7, gelecek yıl yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğüne vurgu yapıldı.

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Avro Bölgesi’nde 2020 yılında daralmanın yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşmiş olmasının tahmin edildiği belirtilen raporda ABD ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,7, 2022 yılında ise yüzde 5 büyüme kaydetmesinin beklendiğinin altı çizildi.

Almanya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3, 2022 yılında yüzde 4 büyümesinin beklendiğini belirtildiği raporda, İngiltere’nin 2021 yılında yüzde 4,7, 2022 yılında ise 4,8 seviyesinde büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, Çin’in 2021'de 7,5, 2022'de yüzde 5,5, Hindistan’ın 2021'de 13,9, 2022'de yüzde 5, Brezilya’nın 2021'de 3,3, 2022'de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği hatırlatıldı.

Raporda, Rusya’nın ise 2021 yılında yüzde 2,3, 2022 yılında yüzde 2,1, Meksika’nın 2021 yılında yüzde 5,5, 2022 yılında yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü de bildirildi.


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