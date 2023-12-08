Mevduat faizi yüzde 50'ye dayandı... İşte kuruşu kuruşuna hesaplamalar | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini yükseltmeye başladı. 3 aylık vadede faiz yüzde 50'ye dayandı. Merkez Bankası'nın verisine göre bankalar 3 aylık vadede en yüksek yüzde 49,33 faiz veriyor. 3 aylık mevduat faizini kuruşu kuruşuna hesapladık...

Türkiye ekonomisindeki yapısal reformlar adım adım işliyor. Temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, para politikasındaki değişiklikle enflasyondaki yükselişi frenlemeye başladı. Türk Lirası'na olan güven artarken, risk primi düşüşe geçti ve kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'yi not yükseltmek için izlemeye aldı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 40'a yükseltti. Mevduat bankaları da bu oran üzerinden yeni ayarlamalar yapmaya başladı.

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Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre bankaların verdiği en yüksek faiz 3 aylık mevduatta oluştu. 3 aylık mevduata yüzde 49,33'e kadar faiz veren bankalar 1 aylık mevduata yüzde 40,77, 6 aylık mevduata ise yüzde 48,87 oranında faiz verdiği görüldü. 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 45 faiz oranı görülürken 1 yıldan uzun vadeli mevduatlara yüzde 37 oranında faiz verildi.

BANKALAR 32 GÜNLÜK MEVDUATA YÜZDE 47 VEREBİLİYOR

Bankalar parası olanlara yüksek faiz veriyor. Özellikle yüklü miktarda parası olanlara şube müdürleri yüzde 1-2 oranında ekstradan faiz veriyor. Mevduata para yatıracaksanız faiz oranı için mutlaka pazarlık edin.

MEVDUATTAKİ PARANIN 400 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2023 yılında 400 bin TL'ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

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AYLIK FAİZİ YÜDE 4.11'E DENK GELİYOR

3 aylık mevduat faizi yüzde 49,33 olarak hesap açıldığında aylık faizi yüzde 4,11'e denk geliyor. 100 bin liralık mevduat böylece 3 ayın sonunda stopaj vergisi yüzde 5 de düşüldükten sonra 11 bin 714 faiz getiriyor, başka bir deyişle 100 bin lira 3 ayda 111 bin 714 liraya çıkıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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