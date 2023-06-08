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Merkez'in rezervleri arttı

08.06.2023 - 15:26 | Son Güncelleme :
Merkez'in rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran ile biten haftada 2 milyar 28 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran ile biten haftada 2 milyar 28 milyon dolar artarak 100 milyar 486 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 721 milyon dolar artarak 56 milyar 519 milyon dolardan 58 milyar 240 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 2 Haziran haftasında 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.


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