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Merkezi bütçe 40.8 milyar lira fazla verdi

15.09.2021 - 11:21
Merkezi bütçe 40.8 milyar lira fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2021 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 105,7 milyar TL, bütçe gelirleri 146,5 milyar TL ve bütçe fazlası 40,8 milyar TL  olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 92 milyar TL  ve faiz dışı fazla ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ağustos ayında 28 milyar 220 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL  fazla vermiştir.

2020 yılı Ağustos ayında 40 milyar 122 milyon TL faiz dışı fazla  verilmiş iken 2021 yılı Ağustos ayında 54 milyar 494 milyon TL faiz  dışı fazla verilmiştir.

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BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 105 milyar 703  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 13 milyar 657 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92  milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 105 milyar 703  milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 80  milyar 345 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6  oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme  oranı ise 2020 yılında yüzde 7,3 iken 2021 yılında yüzde 7,9 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,5  oranında artarak 92 milyar 46 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz  hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020  yılında yüzde 7,2 iken 2021 yılında yüzde 7,9 olmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 146 milyar 539  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 131 milyar 121 milyon TL, genel bütçe vergi dışı  gelirleri ise 12 milyar 264 milyon TL olmuştur.

2020 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 108 milyar 566 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 35 oranında artarak 146 milyar 539  milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe  gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 11,3  iken 2021 yılında yüzde 13,3 olmuştur.

2021 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına  göre yüzde 33,2 oranında artarak 131 milyar 121 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020  yılında yüzde 12,5 iken 2021 yılında yüzde 14,2 olmuştur."


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