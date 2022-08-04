  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
‹ Önceki Haber Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

04.08.2022 - 15:35
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 390 milyon dolar artarak 59 milyar 711 milyon dolardan 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

##$HABER_1474503$##

Altın rezervleri ise 29 Temmuz haftasında 1 miyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.730 Değişim: 1,70% Hacim : 31.472 Mio.TL Son veri saati : 15:40
Düşük 2.701 04.08.2022 Yüksek 2.734
Açılış: 2.701
17,9624 Değişim: 0,20%
Düşük 17,9146 04.08.2022 Yüksek 17,9906
Açılış: 17,9271
18,3317 Değişim: 0,49%
Düşük 18,2123 04.08.2022 Yüksek 18,3561
Açılış: 18,2421
1.030,00 Değişim: 1,23%
Düşük 1.016,05 04.08.2022 Yüksek 1.033,11
Açılış: 1.017,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.