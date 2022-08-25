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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

25.08.2022 - 14:56
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 488 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 488 milyon dolar azalarak, 112 milyar 250 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 1 milyar 72 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 560 milyon dolardan 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 19 Ağustos haftasında 415 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.


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