Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Rezervler 4.7 milyar dolar seviyesinde arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.



Merkez'in toplam rezervleri 134 milyar 402 milyon dolardan 139 milyar 125 milyon dolara yükseldi.



Altın rezervleri 60 milyar 199 milyon dolardan 60 milyar 575 milyon dolara çıktı.



Döviz rezervi ise 74 milyar 203 milyon dolardan 78 milyar 549 milyon 450 dolara çıktı.

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