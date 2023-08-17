Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri brüt olarak 872 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 11 Ağustos itibarıyla 872 milyon dolar, net rezervleri 35 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 74 milyar 229 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara inerken, toplam rezervler 115 milyar 591 milyon dolardan 116 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 15 milyar 719 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 15 milyar 754 milyon dolara yükseldi.

Etiketler