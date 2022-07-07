Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azalarak, 100 milyar 942 milyon dolar oldu.

##$HABER_1474308$##

Brüt döviz rezervleri de 553 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 342 milyon dolardan 59 milyar 789 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 1 Temmuz haftasında 440 milyon dolar azalarak 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Etiketler