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Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması

12.08.2021 - 09:22
Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması | Ekonomi Haberleri

Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.


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