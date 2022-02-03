Merkez Bankası'ndan 'ihtiyat akçesi' kararı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının ve 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.

Bugün gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu'nda kâr dağıtımı ve ihtiyat akçesi aktarımı kararı onandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde; 45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.