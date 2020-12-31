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Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

31.12.2020 - 15:03
Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 822 milyon dolar artarak 94 milyar 629 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.


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