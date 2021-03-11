‹ Önceki Haber Bakan Pekcan açıkladı: Özbekistan’da 2 bankayla imzalar atıldı Bakan Pekcan açıkladı: Özbekistan’da 2 bankayla imzalar atıldı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası rezervleri 91.66 milyar dolar oldu

11.03.2021 - 15:44
Merkez Bankası rezervleri 91.66 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 5 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat'ta 54 milyar 495 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.556 Değişim: -0,54% Hacim : 28.007 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.552 11.03.2021 Yüksek 1.580
Açılış: 1.575
7,5354 Değişim: 0,41%
Düşük 7,4320 11.03.2021 Yüksek 7,5540
Açılış: 7,5045
9,0080 Değişim: 0,58%
Düşük 8,8904 11.03.2021 Yüksek 9,0340
Açılış: 8,956
417,69 Değişim: 0,46%
Düşük 414,31 11.03.2021 Yüksek 418,86
Açılış: 415,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.