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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar oldu

24.12.2020 - 15:56
Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçtiğimiz hafta hafta 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 387 milyon dolar artışla 49 milyar 799 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Aralık'ta 47 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 242 milyon dolar artışla 40 milyar 765 milyon dolardan 42 milyar 7 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 629 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolardan 91 milyar 806 milyon dolara yükseldi.

 


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