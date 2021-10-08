  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı
‹ Önceki Haber Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

08.10.2021 - 14:04
Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 86 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 ve 15 Ekim vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 25 milyar 999 milyon 999 bin 997 lira ve 59 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi. İhalelere 214 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İhalelerde basit faiz yüzde 18, bileşik faiz ise 13 Ekim vadelide yüzde 19,70, 15 Ekim vadelide yüzde 19,66 seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,15% Hacim : 8.341 Mio.TL Son veri saati : 15:07
Düşük 1.394 08.10.2021 Yüksek 1.402
Açılış: 1.398
8,9142 Değişim: 0,44%
Düşük 8,8520 08.10.2021 Yüksek 8,9740
Açılış: 8,875
10,3202 Değişim: 0,44%
Düşük 10,2298 08.10.2021 Yüksek 10,3706
Açılış: 10,2753
504,88 Değişim: 0,84%
Düşük 499,83 08.10.2021 Yüksek 506,60
Açılış: 500,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.