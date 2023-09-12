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Merkez Bankası açıkladı! Kredi limiti 3 milyar liraya çıktı

12.09.2023 - 09:12 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası açıkladı! Kredi limiti 3 milyar liraya çıktı | Ekonomi Haberleri

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullandırım limitleri 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

25 Temmuz 2023 tarihli Basın Duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir. Seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Reeskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

BAKAN ŞİMŞEK: KREDİYE ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin olarak "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız" dedi.


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