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Memur ve memur emeklisinin alacağı zam belli oldu

23.08.2021 - 16:17
Memur ve memur emeklisinin alacağı zam belli oldu | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından notlar;

*  Toplu pazarlık yapmak kolay bir iş değil. Belli bir ölçüde uzlaşmayla buraya geldik. Teşekkür ediyorum. Tüm sayın genel başkanların katkısı oldu. Bazı konular tamamlanamadı. Tamamlanmamış hususlar var. Akşama kadar tamamlanır. İmzalanır. Biz genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık.

* Sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Sağlık-Sen başkanı da aramızda. Burada devletimizin mücadelesi maddi kıstaslarla ölçülmeyecek konudur. Başta sayın bakanlarımız olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

* Akdeniz'de Ege'de güneyimizde aynı şey var. Tüm bölgemiz adeta küresel güçler tarafından yeniden haritaları çizilmek istenen bir operasyon karşısında. Türkiye kendi gücüyle bu operasyonlara cevap vermektedir.

* Türk ekonomisi yüzde 7 büyüdü, yıl sonu itibariyle yüzde 9 büyüme içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Başka birçok göstergeden bahsetmem mümkün. Türkiye'nin ekonomik gücünün yanı sıra toplumsal bir gücü var. En yoksulundan orta hallisine kadar hizmet verdiği alanlar vardır. Eğitim, sağlık ücretsizdir. Sosyal devlet gücümüzü ortaya koymaktadır.

* Bunlar gurur duyulan hizmetlerdir. Ekonomik kalkınma dönemleri bazı sorunların ortaya çıktığı dönemlerdir. Türkiye ekonomisi 200 milyar dolarlık ihracat gücünü elde etmiştir. İnşallah geçeceğiz. Bir de yansımaları var. Yaşadığımız sorunların bedeli olarak düşünebiliriz. Enflasyon sorunu var.

* Enflasyon altında yurttaşımızı kamu çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz. Biz de toplu sözleşme mekanizmasını değerlendirmek istedik. Hizmet kullanımında da aynı şeyi yaptık.  Türkiye büyüyor. Enflasyona karşı çalışanlarını koruyor. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ'le toplu sözleşme yaptık. Bugün 2022-2023'ü kapsayan sözleşme yapacağız.

* İlk teklifte yüzde 5+ enflasyon ve sonra yüzde 6+enflasyon farkı, 2023 için yüzde 6+6 önermelerimiz olmuştu. İkinci teklifi açıklıyorum. 2022'de ilk yarısında yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için ise yüzde 7+enflasyon farkı. Yüzde 12'lik artışı önerdiğimizi belirtmek isterim. Enflasyon beklentimizin de yüzde 9 olduğunu belirtmek isterim. IMF'nin de beklentisi bu yönde. 2023 için verilmemiş bir oranda yüzde 8'lik bir farkı önerdiğimizi ifade etmek isterim. İkinci kısmı için ise yüzde 6'lık bir zam önerilmektedir. Yüzde 14'lük bir zam önerildiğini söylemek isterim.

* Sendika faaliyetleri yapmayan sendika adı altında kuruluşlar var. Bu sözleşmede örgütlenme düzeyi yüzde 1  sendikaların istifade edebileceğini de bir araya getirmiş bulunuyoruz.

* Seyyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.

* Sözleşmeliler için de çalışma yaptık. 3+1 ilkesini benimsedik. Teknik ayrıntıları hazırlandı. 


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