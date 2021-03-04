‹ Önceki Haber Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Sonraki Haber › Rus turistlerin Türkiye talebi artışa geçti Rus turistlerin Türkiye talebi artışa geçti

Lufthansa Grubu'ndan 6.7 milyar Euro zarar

04.03.2021 - 12:47
Lufthansa Grubu'ndan 6.7 milyar Euro zarar | Ekonomi Haberleri

Lufthansa, tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl net kaybının küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan Kovid-19 salgını nedeniyle 6,7 milyar Euro'ya yükseldiğini duyurdu.

 

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grubun 2019'da 36,42 milyar Euro olan gelirleri, geçen yıl yüzde 63 azalarak 13,6 milyar Euroya geriledi. 2019'da 1,2 milyar Euro kar açıklayan grubun net zararı geçen yıl 6,7 milyar Euro oldu.

Grubun, 2019'da 2,03 milyar Euro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı da geçen yıl 5,45 milyar Euro zarara döndü.
Şirketin 2020 sonunda 10,6 milyar Euroluk likiditeye sahip olduğu belirtiliyor.

Lufthansa'nın toplam yolcu sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 75 azaldı. Bu yıl için daha düşük bir faaliyet zararı hedefleyen Lufthansa Grubu, aşıların yaygınlaşması ve kısıtlamaların hafifletilmesiyle bazı rotalarda talebin toparlanacağı öngörüsü taşıyor.

"2020, ŞİRKETİN TARİHİNDEKİ EN ZORLU YIL OLDU"

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'nin müşterileri, çalışanları ve hissedarları için şirketin tarihindeki en zorlu yıl olduğunu belirterek, "Seyahat kısıtlamaları ve karantina uygulamaları, hava yolculuğu talebinde benzersiz bir düşüşe yol açtı. Uluslararası olarak tanınan dijital aşılama ve test sertifikaları, seyahat yasakları ve karantina yerine geçmeli." ifadelerini kullandı.

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020'de 9 milyar Euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek 22 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.539 Değişim: 0,50% Hacim : 22.736 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.540
Açılış: 1.527
7,4271 Değişim: -0,25%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
8,9519 Değişim: -0,39%
Düşük 8,9368 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
409,77 Değişim: -0,19%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.