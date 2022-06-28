Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edeceklerini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Portekiz'deki bir bankacılık forumunda açıklamalarda bulundu. Lagarde, temmuz ayında çeyrek puanlık faiz artış planını tekrarlarken; enflasyon tehdidi artarsa daha hızlı hareket edeceklerini belirtti. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde "Eğer daha yüksek enflasyonun beklentileri tehdit ettiğini görürsek teşvikleri daha hızlı bir şekilde geri çekeriz" şeklinde belirtti.

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