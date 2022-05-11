Küresel büyümeye ‘Rus gazı’ uyarısı | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika’daki gelişmekte olan ekonomiler için ekonomik büyüme tahminini düşürürken, Rusya’nın doğalgaz ihracatını aniden durdurması halinde gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) koronavirüs salgını öncesinde görülen seviyelere gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; faaliyet gösterdiği yaklaşık 40 ülke hakkında mart ayında yayımladığı ekonomik tahminlerini güncelleyen EBRD, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey Afrika için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1.7’den yüzde 1.1’e düşürdü. Düşüşte Ukrayna ekonomisinde tahminlerden kuvvetli gerçekleşeceği öngörülen daralma etkili oldu. Her ne kadar EBRD’nin baz senaryosu olmasa da, Rusya’dan doğalgaz akışının aniden kesilmesi halinde bölgede kişi başı GSYH’nin bu yıl yüzde 2.3, gelecek yıl ise yüzde 2 daralacağı tahmin edildi.

TÜRKİYE TAHMİNİ SABİT

EBRD seçimler öncesinde devam etmesi beklenen kamu harcamaları nedeniyle Türkiye’nin büyüme tahminlerini ise sabit tuttu. EBRD en çok kredi verdiği ülke olan Türkiye için büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2, 2023 için ise yüzde 3.5 seviyesinde öngörmeye devam etti. EBRD tarafından yayımlanan raporda, bölge ekonomisinde beklenen ivme kaybına rağmen 2023’te gerçekleşmesi planlanan seçimler öncesinde öngörülen kamu harcamaları nedeniyle büyümenin bu seviyelerde olacağı ifade edildi.

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