Kur korumalı TL mevduat hesabı 209 milyar liraya yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı mevduata ilgi her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur korumalı sisteme yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olduğunu, toplam mevduat büyüklüğünün yaklaşık 209 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; kurdaki yükselişi frenlemek ve Türk Lirasına yatırım cazibesini artırmak için devreye alınan ‘kur korumalı TL mevduat hesabına’ ilgi giderek büyüyor. Konuyla ilgili güncel durum hakkında bilgi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Türk Lirası yatırımlarını özendirecek ve döviz piyasası başta olmak üzere piyasalarda istikrarı sağlayacak adımlar attıklarını kaydeden Fuat Oktay, “Kur korumalı uygulamalarımız şu ana kadar yaklaşık 451 bini hazine, 82 bini Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 533 bin kişiye ulaşmıştır. Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü yaklaşık 209 milyar lirayı bulmuştur. Sürekli de artmaya devam edecektir. Döviz tevdiat ve altın hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşümü destekleyecek adımlar da atılmış, gerçek ve tüzel kişilerin bu yeni enstrümana gösterdiği ilgi bizleri memnun etmiştir” dedi. Döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümünün desteklenmesine ilişkin detaylar da belli oldu. İşte 10 soruda kur korumalı TL mevduat hesabı...

1- Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler faydalanabilir?

Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecek. Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiler de bu sistemden yararlanabilecek.

2- Hesaplar hangi vadelerde açılabilecek?

Gerçek kişiler 3, 6 ve 12 ay vadede hesap açabilecektir. Tüzel kişilerse 6 ve 12 aylık vadelerde hesap açabilecek.

3- Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?

Mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecek mevduat faiz oranına göre getiri elde edilecektir. Vade sonunda döviz kurlarında/altın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecek.

4- Gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği getirilerden vergi alınacak mı?

Mevduat hesaplarına ödenecek faiz ve katılma hesaplarına ödenecek kâr payı üzerinden stopaj kesintisi yapılmayacak. Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara da vergi istisnası sağlanacak düzenleme devreye girdi.

5- Vadeden önce hesaptan çekim yapılması söz konusu mu?

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde hesap sahibine herhangi bir fark ödenmeyecek. Ayrıca, çekimin yapıldığı tarihte kurda düşüş olması halinde vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki kur üzerinden Türk lirası karşılığı ödenir. Döviz bazında ana parası korunmuş olur.

6- Gerçek ve tüzel kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mı?

Gerçek kişiler, 20 Aralık 2021’de mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat/katılım fonlarını ve 28 Aralık 2021’de mevcut altın mevduat/katılım fonlarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirerek sisteme giriş yapabilecek.

Gerçek kişiler, 28 Aralık 2021’den sonra banka şubelerine getirilen işlenmiş veya hurda altınlar (ziynet altın) ile de TCMB’nin saat başı açıkladığı gram altın alış fiyatı baz alınarak sisteme girebilecek. Tüzel kişiler, 31 Aralık 2021’de mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini ve altın cinsinden mevduat/katılım fonlarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirerek sisteme giriş yapabilecek.Tüzel kişiler, 31 Aralık 2021’den sonra banka şubelerine getirilen işlenmiş veya hurda altınlar (ziynet altın) ile de TCMB’nin saat başı açıkladığı gram altın alış fiyatı baz alınarak sisteme girebilecek.

7- Sisteme birden fazla hesapla giriş yapılmak mümkün mü?

Bir kişi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecek.

8- Her ürün için farklı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi?

Gerçek ve tüzel kişiler döviz ve altınlarını hesaplarının bulunduğu bankalardan başka bankalara transfer yaparak ya da efektif olarak çekim yapıp hesap açmak istediği bankaya yatırdıklarına dair tevsik edici belge ile uygulamadan faydalanabilecek.

9- Mevduat sahibi için faiz oranı, katılma hesabı sahibi için kâr payı nasıl belirlenecek?

Mevduat faiz oranı mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecektir. Bu faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. Faiz oranı ile ilgili bir üst sınır getirilmemiştir. Kâr payı getirisi katılım bankacılığı esasları çerçevesinde vade sonunda belirlenecek.

10- Döviz hangi kurdan bozulacak?

Merkez Bankası her iş günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de USD, EUR, GBP ve altın için fiyat açıklamaktadır. İşlem yapacağınız saatteki kuru kullanabileceksiniz.