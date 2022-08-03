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Kripto parayla işlemler arttı

03.08.2022 - 08:57
Kripto parayla işlemler arttı | Ekonomi Haberleri

Kripto parayla işlem yapanların oranı arttı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; kripto para alım satım platformu PARİBU, Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bu yıl üçüncü kez yapılan ve 6 farklı kategorinin yer aldığı araştırmada, sektör deneyimi, teknoloji, deneyim, güven, memnuniyet ve demografi bilgileri paylaşıldı. 8 Mart-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 74 artış gösterdi. Her 10 kişiden 4’ü kripto para piyasasını kârlı bulduğunu söyledi. Araştırmaya göre, kripto parayı duyanların ve işlem yapmaya istekli olanların oranı bu yıl 4.5 kat yükseldi. Yerli platformların tercih edilme oranı ise yüzde 51.4 olarak öne çıktı. Araştırmada yüksek getiri de öne çıkan detaylardan biri oldu. Buna göre, her 10 kişiden 9’u kripto parayı yüksek getiri beklentisiyle tercih ediyor.

GETİRİ BEKLENTİSİ

Kripto paraların şeffaf bir sistem olduğunu düşünenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 44.6 arttı. Her 10 kişiden 4’ünün NFT kavramını bildiği ancak sadece yüzde 1’inin NFT satın alma işlemi gerçekleştirdiği açıklandı. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranı bu yıl 2.5 kat arttı ve yüzde 84.9’la memnuniyet düzeyi en yüksek olan kesim Y kuşağı oldu. Paribu CEO’su Yasin Oral araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Son dönemde kripto para piyasasında duyulan olumsuz haberlerin etkilerini, bir sonraki endekste görebiliriz. Piyasada son dönemde yaşananlar, regülasyonların ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Yüksek getiri konusunda kendimizi biraz frenlememiz gerekiyor, her yerden yüksek getiri bekleyemeyiz. Bu yılki tabloda kripto paraya olan ilginin ve güvenin ciddi oranlarda arttığını görüyoruz. Buna bağlı olarak, kullanıcıların bu piyasayı ve ürünleri benimsemeye başladıklarını söyleyebiliriz.”

‘TCMB ANİ ADIM ATMIYOR’

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’nun dijital paraya yönelik açıklamalarını değerlendiren Yasin Oral, “Kamuyla sürekli devam eden, organik bir ilişkimiz ve irtibatımız var. Her anlamda sürekli know-how akışı yürütüyoruz. Dijital paralar konusunda kullanılacak teknolojinin blockchain olma ihtimali tabi ki yüksek. İhtiyatlı bir şekilde diğer tüm ülkelerin neler yapacağını izlediklerini düşünüyorum. Bizden giden geri dönüşleri değerlendirdiklerini ve o yüzden ani ve hızlı bir adım atmadıkları kanaatindeyim. Bu da bizim adımıza sevindirici” değerlendirmesini yaptı.


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