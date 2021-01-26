"Kripto para birimleri kalıcı değil"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, mevcut hiçbir kripto para biriminin uzun vadede bir ödeme aracı olarak çalışabilecek bir yapıya sahip olmadığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andew Bailey, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından düzenlenen “Dijital para birimlerini yeniden düzenlemek” adlı panele katıldı. Bailey, “Kalıcı bir para birimi diyebileceğim anlamda bir tasarım, yönetim ve düzenlemelere kadar verdik mi? Hayır. Dürüst olmak gerekirse henüz o noktada olduğumuzu sanmıyorum. Kripto para birimlerinin başlangıçta böyle formüle edildiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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Bailey ödemelerin istikrarlı bir değere sahip olması, buna dair bir güvencenin oluşması gerektiğini belirterek, bunun da bankayı, dolayısıyla, devletle ilişkisi olan düz para birimi ile ilişkilendirmek durumunda bırakacağını kaydetti.

Dijital para birimlerine gizlilik standartlarına ilişkin tartışmaların devam edeceğine işaret eden Bailey, “Bu gündeme gelecek büyük bir konu. Herhangi bir dijital para birimi üzerinden gönderimlerin gizlilik standartları ve kamu çıkarını nerede olduğu meselesi.” yorumunu yaptı.

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