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Krediler arttı, mevduat geriledi

30.11.2023 - 14:11 | Son Güncelleme :
Krediler arttı, mevduat geriledi | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre kredilerde artış yaşanırken mevduatta gerileme oluştu.

BDDK verilerine göre, krediler 11 trilyon 107,2 milyar TL'den 11 trilyon 228,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 318,2 milyar TL'den 14 trilyon 164 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 455,9 milyar TL'den 1 trilyon 470,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 11,4 milyar TL'den 1 trilyon 43,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175 milyar TL'ye indi.


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