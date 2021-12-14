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Konut satışları yüzde 59 arttı

14.12.2021 - 11:01
Konut satışları yüzde 59 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 9,2 AZALDI

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 39 BİN 366 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 139 BİN 448 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 55 BİN 706 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 123 BİN 108 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KASIM AYINDA 7 BİN 363 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.


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