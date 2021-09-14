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Konut satış rakamları açıklandı

14.09.2021 - 10:21 | Son Güncelleme :
Konut satış rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 adet oldu. TÜİK verilerine göre; ağustos ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Verilere göre, ocak-ağustos döneminde konut satışları yüzde 21.7 azalışla 801 bin 995 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31,19 arttı. Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.

Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.


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