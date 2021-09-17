Konut fiyatında artış enflasyonun üzerinde | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı konut fiyat endeksine göre yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 31.05 oldu. Böylelikle konut fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki seyri devam etti. Aylık bazda bakıldığında ise artış yüzde 2.77 olarak kaydedildi. İller bazında bakıldığında temmuz ayında en hızlı artış yüzde 31.4 ile İzmir’de yaşandı. İzmir’i yüzde 28.1 ile İstanbul ve yüzde 27.1 ile Ankara izledi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; yeni konutlar fiyat endeksine bakıldığında Türkiye genelinde yıllık yüzde 35.4’lük artış izlendi. Ankara’da yeni konut fiyatları yıllık yüzde 35.8 artarken, İzmir’de yüzde 31.5, İstanbul’da yüzde 28.1 oldu. Yeni olmayan konut fiyatları ise Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.7 arttı. İzmir’de yeni olmayan konutların fiyatı yüzde 29.6 artarken, İstanbul’da artış yüzde 27.5 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde konutların birim metrekare başına ortalama fiyatı 4 bin 669 TL olurken, bu rakam İstanbul’da 6 bin 943 TL, İzmir’de 5 bin 748 TL ve Ankara’da 3 bin 409 TL oldu.

MALİYETLERDE REKOR

Türkiye İstatik Kurumu’nın açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 44.76 artarken aylık yüzde 2.56 artış göstermişti. Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45.15 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre, yüzde 3.29, işçilik endeksi yüzde 1 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57.25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı. İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.48 artmıştı. Böylelikle, 2015’le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.

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