  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kömür talebi zirveyi görebilir
‹ Önceki Haber KKM'de süre uzatıldı KKM'de süre uzatıldı Sonraki Haber › Torba teklif genişledi: Hazine’ye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi istendi Torba teklif genişledi: Hazine’ye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisi istendi

Kömür talebi zirveyi görebilir

17.12.2022 - 09:44 | Son Güncelleme :
Kömür talebi zirveyi görebilir | Ekonomi Haberleri

Ulusları kirli fosil yakıtlardan vazgeçirmeyi amaçlayan iddialı küresel hedeflere rağmen, dünya kömür tüketimi bu yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkacak.

Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre; Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yıllık yayımlanan Kömür 2022 raporuna göre, küresel kömür kullanımı bu yıl geçen yıla göre yüzde 1.2 artacak. Kömür tüketimi bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşarak 2013’teki rekor tüketimin üzerine çıkacak. Gelişmiş ekonomilerdeki düşüşler, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan Asya pazarlarındaki taleple dengelendiğinden, tüketimin 2025 yılına kadar muhtemelen bu seviyede kalacağı da belirtiliyor.

Türkiye’de ise artan doğalgaz fiyatları ile beraber kömür kullanımı da artmaya başladı. Eylül ayında yayınlanan TÜİK verilerine göre linyit kömürün satışı arttı. Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 653 bin 341 ton, taş kömürü kokunda 409 bin 929 ton ve taş kömüründe 129 bin 410 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Taşkömürü ithalatı ise Eylül ayında 3 milyon 225 bin 543 ton olarak gerçekleşti.

‘KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI’

Ember’ın Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar Sorumlusu Ufuk Alparslan, elektrik üretimi kaynaklı kömür kullanımında artış olduğunu belirterek, “Bazı ülkeler nükleer ve doğalgazdan elektrik üretiminde sıkıntı yaşadığı için son dönemde kömüre yükleniyor. Savaş nedeniyle gaz fiyatlarının yükselmesi de kömür santrallarının daha fazla tercih edilmesine neden oldu.Sanayi, ısınma gibi alanlarda ise kömür talebinde ciddi artışlar olmadı” dedi. Türkiye’de de kömürden elektrik üretiminde artış olduğuna değinen Ufuk Alparslan, fiyat tabanı artırılınca ithal kömür santralleri daha fazla çalışmaya başladılar” şeklinde konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.214 Değişim: 0,49% Hacim : 117.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 5.155 16.12.2022 Yüksek 5.259
Açılış: 5.212
18,6520 Değişim: 0,05%
Düşük 18,6099 16.12.2022 Yüksek 18,6741
Açılış: 18,6436
19,7654 Değişim: -0,29%
Düşük 19,7564 16.12.2022 Yüksek 19,9123
Açılış: 19,822
1.074,84 Değişim: 0,90%
Düşük 1.063,49 16.12.2022 Yüksek 1.076,34
Açılış: 1.065,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.