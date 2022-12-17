Kömür talebi zirveyi görebilir | Ekonomi Haberleri

Ulusları kirli fosil yakıtlardan vazgeçirmeyi amaçlayan iddialı küresel hedeflere rağmen, dünya kömür tüketimi bu yıl şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkacak.

Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre; Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yıllık yayımlanan Kömür 2022 raporuna göre, küresel kömür kullanımı bu yıl geçen yıla göre yüzde 1.2 artacak. Kömür tüketimi bir yılda ilk kez 8 milyar tonu aşarak 2013’teki rekor tüketimin üzerine çıkacak. Gelişmiş ekonomilerdeki düşüşler, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan Asya pazarlarındaki taleple dengelendiğinden, tüketimin 2025 yılına kadar muhtemelen bu seviyede kalacağı da belirtiliyor.

Türkiye’de ise artan doğalgaz fiyatları ile beraber kömür kullanımı da artmaya başladı. Eylül ayında yayınlanan TÜİK verilerine göre linyit kömürün satışı arttı. Buna göre, eylülde katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 653 bin 341 ton, taş kömürü kokunda 409 bin 929 ton ve taş kömüründe 129 bin 410 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı. Taşkömürü ithalatı ise Eylül ayında 3 milyon 225 bin 543 ton olarak gerçekleşti.

‘KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI’

Ember’ın Türkiye, Ukrayna ve Batı Balkanlar Sorumlusu Ufuk Alparslan, elektrik üretimi kaynaklı kömür kullanımında artış olduğunu belirterek, “Bazı ülkeler nükleer ve doğalgazdan elektrik üretiminde sıkıntı yaşadığı için son dönemde kömüre yükleniyor. Savaş nedeniyle gaz fiyatlarının yükselmesi de kömür santrallarının daha fazla tercih edilmesine neden oldu.Sanayi, ısınma gibi alanlarda ise kömür talebinde ciddi artışlar olmadı” dedi. Türkiye’de de kömürden elektrik üretiminde artış olduğuna değinen Ufuk Alparslan, fiyat tabanı artırılınca ithal kömür santralleri daha fazla çalışmaya başladılar” şeklinde konuştu.

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