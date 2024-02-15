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KKM'de düşüş hızı yavaşladı

15.02.2024 - 14:03 | Son Güncelleme :
KKM'de düşüş hızı yavaşladı | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat'dan bu hafta 14.7 milyar liralık çıkış yaşandı.

Kur Korumalı Mevduat 2 trilyon 382 milyar 488 milyon liradan 2 trilyon 367 milyar 722 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de bir haftada 14.7 milyar liralık düşüş yaşandı.

KREDİLER ARTARKEN MEVDUAT DÜŞÜŞTE

Aynı haftada krediler 11 trilyon 941,1 milyar TL'den 12 trilyon 9 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 871,1 milyar TL'den 14 trilyon 866,4 milyar TL'ye geriledi.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 533,2 milyar TL'den 1 trilyon 539 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 247,4 milyar TL'den 1 trilyon 251,1 milyar TL'ye çıktı.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar ise 196,1 milyar TL'den 197,1 milyar TL'ye yükseldi.


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