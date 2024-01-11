KKM'de 50 milyar liralık düşüş | Ekonomi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 626 milyar 353 milyon liradan 2 trilyon 576 milyar 457 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 49.9 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarına olan ilgi her geçen hafta düşüyor. Standart mevduata daha yüksek faiz verilmesi nedeniyle mudiler KKM'den çıkış yapıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenindeki bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 626 milyar 353 milyon liradan 2 trilyon 576 milyar 457 milyon liraya geriledi.

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KREDİLER YÜKSELDİ, MEVDUAT AZALDI

Aynı haftada krediler 11 trilyon 630,3 milyar TL'den 11 trilyon 662 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 14 trilyon 843,1 milyar TL'den 14 trilyon 680,3 milyar TL'ye geldi.

KARTLI HARCAMALAR ARTIŞTA

Tüketici kredileri 1 trilyon 513,8 milyar TL'den 1 trilyon 516,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 154,9 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 191,4 milyar TL'den 192 milyar TL'ye yükseldi.

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