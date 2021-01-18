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"Kısıtlamalar uzatılırsa Alman ekonomisi gerileyebilir"

18.01.2021 - 16:39
"Kısıtlamalar uzatılırsa Alman ekonomisi gerileyebilir" | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığını ancak salgının yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamaların tekrar uzatılması durumunda ekonomide büyük bir gerileme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

 

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik ocak ayı raporunda, salgının geçen yıl Almanya'nın ekonomik performansı üzerinde derin izler bıraktığı belirtildi.

Öncü verilere göre Alman ekonomisinin geçen yıl yüzde 5 daraldığı hatırlatılan raporda, daralmanın, küresel mali ve ekonomik krizin etkisiyle 2009'daki yüzde 5,7'lik seviyeye yakın olduğu kaydedildi.

Ekonominin mevcut kısıtlamalar karşısında sağlam kalacağına işaret edilen raporda, kısıtlamaların uzatılması ve sertleştirilmesi halinde bu durumun değişeceği uyarısı yapıldı.

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Alman ekonomisinin Kovid-19 salgınında "su üstünde" kalmayı başardığı belirtilen raporda, "Kovid-19'da yeni vaka sayıları önemli ölçüde azalmazsa ve ekonomik faaliyetlerde mevcut kısıtlamalar devam ederse veya bu kısıtlamalar sıkılaştırılırsa ekonomide büyük bir gerileme görülebilir." denildi.

ENFLASYON OCAKTA SIFIRIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Bundesbank raporunda, Alman ekonomisindeki toparlanmanın, 2020'nin son çeyreğinde artan Kovid-19 vaka sayısı ve sertleştirilen kısıtlamalar nedeniyle yavaşladığına işaret edilerek, özellikle sanayi ve inşaat sektöründe güçlü kalan büyümenin, hizmet ve perakende sektöründeki düşüşü telafi ettiği kaydedildi.

Salgına rağmen Almanya'da Ifo iş güveni endeksinin Aralık 2020'de arttığı belirtilen raporda, "Bu cesaret verici sinyaller, yeni yılın başında uzatılan ve sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı çok fazla geri getirmeyeceğine dair umut veriyor." ifadesi kullanıldı.

AB ve Birleşik Krallık arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın imzalanmasının ticaret için olumlu olduğu aktarılan raporda, bunun Almanya'nın ihracatını destekleyeceği kaydedildi.

Raporda, Almanya'da KDV indiriminin aşamalı olarak kaldırılması ve iklim vergisinden sonra TÜFE'nin Ocak 2021'de, son 6 ayda ilk kez açıkça pozitif olabileceği belirtildi.

ALMAN BASINI: MERKEL KOVİD-19 ÖNLEMLERİNİ SERTLEŞTİRMEK İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni vaka sayılarının düşmemesi ve ölümlerin artması nedeniyle Kovid-19 önlemlerini sertleştirmek istediği kaydedildi. Merkel'in İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasına dikkati çekerek, bu durumun, Almanya'da vaka sayılarını artırmasından endişe ettiği aktarıldı.

Başbakan Merkel'in, yarın eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek tedbirleri yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.

Merkel ve eyalet başbakanlarının 5 Ocak'ta yaptığı toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kısıtlamalar sıkılaştırılmış, mevcut tedbirler de 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.


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