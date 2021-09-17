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Kısa vadeli dış borç stoku 125,3 milyar dolar oldu

17.09.2021 - 10:44
Kısa vadeli dış borç stoku 125,3 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2020 sonuna göre yüzde 9,7 artarak 125,3 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.
Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2020 sonuna kıyasla yüzde 9,7 artarak 125,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,6 artışla 58,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 yükselişle 39,4 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, temmuzda geçen yıl sonuna göre yüzde 1 artışla 13,8 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,5 artarak 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,3 yükselerek 14,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 3,6 azalışla 14,8 milyar dolara düştü. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları ise yüzde 13,1 artışla 33,7 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 72,9 MİLYAR DOLAR

Kamu bankalarının kısa vadeli borcu, temmuzda 2020 sonuna göre yüzde 9,1 artarak 25,4 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 4,6 yükselerek 72,9 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 10,3 artışla 72 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,9 yükselişle 52,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, temmuzda 514 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 40,7'si dolar, yüzde 25,8'i avro, yüzde 13,3'ü TL ve yüzde 20,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 168,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,4, Merkez Bankasının yüzde 16,1 ve özel sektörün yüzde 62,5 paya sahip olduğu görüldü.


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