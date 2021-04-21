Kısa çalışma ödeneği uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık. Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin Haziran sonuna kadar devam edecek" açıklamasında bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, işveren ve işçi açısından kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası dolayısıyla turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileriyle verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, turizm sektörünün sorunlarını, beklentilerini gözden geçirdiklerini, sektörel kazanımları nasıl daha ileri götürebileceklerini ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantımız esnasında sektör temsilcilerimizin talepleri doğrultusunda tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edilme kararı aldık. Ayrıca turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık."

ESNAF GELİŞMEDEN MUTLU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını olumlu karşıladı. Palandöken ”Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin uzaması oldukça mantıklı. Çalışan ve işvereni mutlu edecek bir gelişme. Bu durum dolayısıyla kısa çalışma ödeneği, işçi çıkarma yasağının sürmesiyle birlikte işverene de işçiye de büyük destek olacaktır. Devletin imkanlarının uzatılması işveren açısından oldukça önem arz ediyor” dedi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SAĞLIYOR

TESK Başkanı Palandöken işyeri kiralarındaki stopajın yüzde 20’den yüzde 10’a düşüşün, KDV’nin de bazı sektörlerde yüzde 18’den yüzde 8’e düşmesinin enflasyonda iyileşme yarattığını söyledi. Kira stopajlarının komple kalkmasını talep eden Palandöken, kapalı olan dükkanlara stopaj vergisi ödendiğini ve esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.

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