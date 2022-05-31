Kira artışına komisyon önerisi | Ekonomi Haberleri

CHP, Meclis’in kira krizine el atması için araştırma önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı önergede, iktidarın bu konuda “ihbar hattı kurma” önerisi dışında bir adım atmadığına dikkat çekilerek, çözüm ve önerileri belirlemek üzere bir araştırma komisyonu kurulması istendi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; önergede şöyle denildi:

“Yıllık enflasyon Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre yüzde 69.97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun verilerine göre yüzde 156.86 olarak hesaplanmıştır. Kira artışlarının TÜFE oranında olacağı düşünüldüğünde, özellikle kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2012 yılında vatandaşlarımızın yüzde 21.1’ini oluşturan kiracı oranı 2020 yılında yüzde 26.2’ye kadar yükselmiştir."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca açıklanan Konut Fiyat Endeksi’ne göre konut fiyatları Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken bu oran İstanbul’da yüzde 122’ye kadar yükselmiştir.

ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARA ULAŞTI

İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. Kira krizi karşısında yürütme organı çaresiz kalmış, sadece fahiş artışlar için bir ihbar hattı kuracağını önermenin dışında adım atamamıştır. Devlet, Anayasa’nın ikinci maddesinde tariflendiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerine yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır.”

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