‹ Önceki Haber Petrol piyasası kararı değil, olumlu algıyı fiyatlıyor Petrol piyasası kararı değil, olumlu algıyı fiyatlıyor Sonraki Haber › Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına kazandırdı Savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısına kazandırdı

Kimya sektörü ihracat rekoru kırdı

03.04.2021 - 15:24 | Son Güncelleme :
Kimya sektörü ihracat rekoru kırdı | Ekonomi Haberleri

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Ülkemiz bu yıl mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl mart ayında aylık bazda rekor kırarak 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi." dedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye mart ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artış kaydeden Türkiye, ihracatını 42 milyar 663 milyon dolardan 50 milyar 23 milyon dolara çıkardı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü de mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 34,5'lik artış göstererek 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör ilk çeyrekte ise yüzde 14 artış kaydederek 5,3 milyar dolar ihracat gerçekleşirdi.

ÜLKE BAZIN ABD ÜLKE GRUPLARI BAZINDA AB ZİRVEDE

Türkiye mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen ülkeler bazında en çok ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,7 artış göstererek 121 milyon 483 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptı.

Ülke grupları bazında bakıldığında ise kimya sektörü mart ayında en çok ihracatı 755 milyon 771 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı. AB ülkelerini ise sırasıyla 303 milyon 970 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 243 milyon 359 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

"SEKTÖRÜMÜZ HEM AYLIK BAZDA HEM DE YILLIK BAZDA EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İKİNCİ SEKTÖR OLMAYA DEVAM EDİYOR"

AA muhabirine açıklamada bulunan Pelister, "Ülkemiz bu yıl mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl mart ayında aylık bazda rekor kırarak 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk üç ayda ihracatımız yüzde 14 artışla 5,3 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz hem aylık bazda hem de yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmaya devam ediyor." dedi.
Tüm zamanların en iyi performansını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Pelister, tüm zorlu koşullara rağmen sektörü rekora taşıyan ihracatçılarla gurur duyduklarını söyleyerek şunlara vurgu yaptı:

"Diğer yandan son zamanlarda yaşadığımız lojistik ve tedarik problemleri, hammadde fiyatlarındaki artışlar, dolar kurundaki volatilite, finansmana ulaşmadaki zorluklar gibi sektörümüzü zorlayan sebepler de var. Lojistik problemlerimizin ve konteynır bulma problemlerimizin olması, hammadde fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak da hammadde tedarikindeki sorunlardan dolayı bu rakamın çok üstüne çıkamadık. Ayrıca, son dönemde tüm dünyada ve ülkemizde artışa geçen Kovid-19 vakalarının da tekrar kontrol altına alınması ticaretimizin geleceği için çok önemli.

Hedeflerimize ulaşmada bizi zorlayan bu koşulların en kısa zamanda düzelmesini bekliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) yakın zamanda lojistik platformu çalışması yaptıklarını duyurdu. Bu çalışmanın ihracatçılarımız için özellikle de KOBİ’lerimiz için önemli bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Diğer yandan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına alınan kimya sektörümüz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılması planlanıyor. Yatırım ortamının da iyileştirilmesi ile birlikte sektörümüzde yatırımların artmasını umuyoruz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,25% Hacim : 17.322 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 02.04.2021 Yüksek 1.439
Açılış: 1.435
8,1525 Değişim: 0,58%
Düşük 7,9826 02.04.2021 Yüksek 8,1848
Açılış: 8,1056
9,5829 Değişim: -0,08%
Düşük 9,4208 02.04.2021 Yüksek 9,6390
Açılış: 9,5906
454,04 Değişim: 0,68%
Düşük 445,52 02.04.2021 Yüksek 456,68
Açılış: 450,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.