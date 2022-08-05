  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kartlı ödemeler iki kat arttı
‹ Önceki Haber Kum yoksa çip de yok Kum yoksa çip de yok Sonraki Haber › KARDEMİR 2,29 milyar lira kar etti KARDEMİR 2,29 milyar lira kar etti

Kartlı ödemeler iki kat arttı

05.08.2022 - 10:16
Kartlı ödemeler iki kat arttı | Ekonomi Haberleri

2022 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu. Bu dönemde 153 milyar TL tutarında yabancı kartlarla ödeme yapıldı.

2022 yılının ilk yarısında 1,44 trilyon TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti. Bu dönemde 153 milyar TL tutarında yabancı kartlarla ödeme yapıldı. Her üç kartlı ödemeden 2'sinde temassız ödeme tercih edildi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022 yılının ilk altı ayına ait verileri açıkladı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2022 yılının ilk altı ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu. Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle 'havayolları' sektörünü sırasıyla, 'konaklama', 'yemek', 'akaryakıt istasyonları' ve 'kuyumculuk' sektörleri takip etti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI GEÇEN YILIN 2 KATINA ÇIKARAK 402 MİLYAR TL OLDU

İnternetten kartlı ödemelerde, 2021’in ilk altı ayı ile kıyasla yüzde 113 oranında büyüme gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.

MAĞAZA İÇİNDE YAPILAN HER 3 KARTLI ÖDEMEDEN 2’SİNDE TEMASSIZ ÖDEME TERCİH EDİLİYOR

Temassız ödemeler geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak 2,86 milyara ulaştı. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 63’e yükseldi.

Yılın ilk yarısında ülkemizde yabancı kartlarla yapılan ödemeler geçen yılın 3 katına ulaşarak 153 milyar TL oldu. Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 201 oranında büyüme son yılların en büyük artışı oldu. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise bin 752 TL’ye yükseldi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.750 Değişim: 0,98% Hacim : 49.711 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.707 05.08.2022 Yüksek 2.763
Açılış: 2.730
17,9179 Değişim: 0,05%
Düşük 17,8915 05.08.2022 Yüksek 17,9828
Açılış: 17,9095
18,2575 Değişim: -0,64%
Düşük 18,2111 05.08.2022 Yüksek 18,4166
Açılış: 18,3743
1.023,02 Değişim: -0,84%
Düşük 1.019,44 05.08.2022 Yüksek 1.036,20
Açılış: 1.031,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.