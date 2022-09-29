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KARDEMİR yeni ürün satış programını KAP’a bildirdi

29.09.2022 - 16:54
KARDEMİR yeni ürün satış programını KAP’a bildirdi | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Ekim-Aralık 2022 dönemi için yüzde 30’u taahhütlü, yüzde 70’i ise serbest olan bir ürün satış programı hazırladı.

KARDEMİR’in Ekim-Aralık 2022 dönemi için yeni ürün satış programı hazırladığına dair KAP’a yaptığı açıklamada, “69 bin 600 tonu taahhütlü-162 bin 400 tonu serbest olmak üzere 232 bin ton kütük, 34 bini taahhütlü-77 bin tonu serbest olmak üzere 110 bin ton nervürlü inşaat demiri, 34 bin 500 tonu taahhütlü-80 bin 500 tonu serbest olmak üzere 115 bin ton kangal-çubuk, 33 bin 600 tonu taahhütlü-78 bin 400 tonu serbest olmak üzere 112 bin profil ürün satışı programlandı” denildi.

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Açıklamanın devamında, talep sahibi hissedar müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 17.00'a kadar şirketin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.


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